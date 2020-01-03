نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها العام ..صور

قام الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه علي إمام نائب رئيس مدينة بنها، بجولة تفقدية علي المدينة شملت المرور على المستشفى الأميري لتفقد حالة المنشآت الجديدة وعمليات تطوير المنشآت القائمة كما قام نائب المحافظ بمعاينة الاشغالات بمحيط منشية النور.



واستمع نائب المحافظ إلى مطالب المرضى ومشكلاتهم، ووجه بالاهتمام بتقديم الخدمة بشكل أفضل وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على راحة المرضى وعدم تحميلهم أي أعباء مادية، وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة كنوع من تخفيف المعاناة عن كاهلهم.



ووجه نائب المحافظ بالتيسير على المواطنين وحل مشاكلهم والبعد عن الروتين والالتزام بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم الخدمة بسرعة ويسر، وعدم تعطيل مصالحهم.