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فن

شاهد.. الفنانة انتصار بـ الحجاب والعباءة فى السعودية

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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أحمد عمر
نشرت الفنانة انتصار عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " من خلال خاصية الاستورى، صورا لها أثناء تواجدها بالسعودية.

وظهرت انتصار فى الصور وهى ترتدى الحجاب والعباءه برفقة الفنانة شمس حيث يستعدان لعرض مسرحيتهم الجديدة عويس ذا فويس.

ويبدأ عرض المسرحية على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان يوم 4 يناير وحتى 10 يناير 2020، ثم تبدأ جولة في عدد من المدن السعودية.

المسرحية بطولة أحمد سلامة ورضا إدريس وحسن عبد الفتاح وشمس، ومن السعودية خالد الحريبي ونبيل باعيسى.

يذكر أن آخر مسرحية قدمتها الفنانة انتصار كانت "يعيش أهل بلدي" من تأليف وأشعار محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي، وكانت تدور حول الولاء والانتماء إلى الوطن من خلال زعيم جديد يتولى أمور دولة ويتطلع إلى التطوير والتقدم والنهضة من خلال سواعد شعبه، ويحاول جاهدا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ونص تلك المسرحية هو الفائز بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مجال المسرح الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
شاهد.. الفنانة انتصار بـ الحجاب والعباءة فى السعودية
شاهد.. الفنانة انتصار بـ الحجاب والعباءة فى السعودية
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