على غرار حادث فتاة المنصورة.. تعرف على طرق التعامل النفسي السليم مع الفتاة بعد تعرضها للتحرش

تعقيبا على تعرض فتاة للتحرش الجماعي في ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، أوضحت الدكتورة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، أمنية فتحي، طرق التعامل السليم مع الفتاة بعد تعرضها للتحرش لتقديم الدعم النفسي المناسب لها لتتخطى الواقعة.



وأكدت الدكتورة النفسية أمنية فتحي، أن تقرب الأهل منها والتواجد مع الفتاة بعد تعرضها للتحرش أمر ضروري لتشعر بالأمان وتطمئن، أما عن باقي أساليب التعامل، تشمل :



-عدم التركيز أو التحدث عن حادثة التحرش.



-تشتيت انتباهها عن الحادثة وتجديد نمط حياتها.



-السفر أو تغير مكان السكن لفترة من الوقت والبعد تماما عن مكان الواقعة.



كما أشارت إلى أن شعور الفتاة أنها تستند للقانون وأنه يوجد قوانين فعالة ورادعة لمن يقوم بالتحرش يعطيها شعور بالأمان والثقة بالنفس.

