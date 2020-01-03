الشريعة والقانون بالدقهلية تضع قائمة محظورات داخل اللجان

أعلنت كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، عن مجموعة من الممنوعات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الازهر.
وقالت الكلية ان القائمة ضمت ١٠ ممنوعات هي
1- ممنوع اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية .
2 - ممنوع الخروج قبل منتصف الوقت المخصص للامتحان .
3-ممنوع الكتابة علي ورقة الأسئلة .
4- ممنوع كتابة أي شعارات أو أي شيء يدل على شخصية الطالب داخل ورقة الإجابة .
5 - ممنوع الكلام داخل اللجان بين الطلاب .
6 - ممنوع دخول اللجان بملابس غير لائقة.
7 - ممنوع اصطحاب أي أوراق تتعلق بالمادة داخل اللجان الامتحانية .
8 - ممنوع عدم وجود ما يثبت انتماء الطالب للكلية " الكارنيه أو رقم الجلوس".
9- ممنوع الإخلال بنظام الامتحان بأي طريقة .
10- ممنوع التعامل مع مراقبي اللجان بطريقة غير مهذبة .
وأكد الدكتور أحمد محمد أبو طه ، عميد الكلية أن العقوبات التي تنتظر الطلاب المخالفين للتعليمات سالفة الذكر تتدرج من إلغاء امتحان المادة ، أو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي كله واحالة الطالب لمجلس تأديب.
وقالت الكلية ان القائمة ضمت ١٠ ممنوعات هي
1- ممنوع اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية .
2 - ممنوع الخروج قبل منتصف الوقت المخصص للامتحان .
3-ممنوع الكتابة علي ورقة الأسئلة .
4- ممنوع كتابة أي شعارات أو أي شيء يدل على شخصية الطالب داخل ورقة الإجابة .
5 - ممنوع الكلام داخل اللجان بين الطلاب .
6 - ممنوع دخول اللجان بملابس غير لائقة.
7 - ممنوع اصطحاب أي أوراق تتعلق بالمادة داخل اللجان الامتحانية .
8 - ممنوع عدم وجود ما يثبت انتماء الطالب للكلية " الكارنيه أو رقم الجلوس".
9- ممنوع الإخلال بنظام الامتحان بأي طريقة .
10- ممنوع التعامل مع مراقبي اللجان بطريقة غير مهذبة .
وأكد الدكتور أحمد محمد أبو طه ، عميد الكلية أن العقوبات التي تنتظر الطلاب المخالفين للتعليمات سالفة الذكر تتدرج من إلغاء امتحان المادة ، أو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي كله واحالة الطالب لمجلس تأديب.