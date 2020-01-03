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تعليم

الشريعة والقانون بالدقهلية تضع قائمة محظورات داخل اللجان

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:22 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
أعلنت كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، عن مجموعة من الممنوعات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الازهر.

وقالت الكلية ان القائمة ضمت ١٠ ممنوعات هي
1- ممنوع اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية .
2 - ممنوع الخروج قبل منتصف الوقت المخصص للامتحان .
3-ممنوع الكتابة علي ورقة الأسئلة .
4- ممنوع كتابة أي شعارات أو أي شيء يدل على شخصية الطالب داخل ورقة الإجابة .
5 - ممنوع الكلام داخل اللجان بين الطلاب .
6 - ممنوع دخول اللجان بملابس غير لائقة.
7 - ممنوع اصطحاب أي أوراق تتعلق بالمادة داخل اللجان الامتحانية .
8 - ممنوع عدم وجود ما يثبت انتماء الطالب للكلية " الكارنيه أو رقم الجلوس".
9- ممنوع الإخلال بنظام الامتحان بأي طريقة .
10- ممنوع التعامل مع مراقبي اللجان بطريقة غير مهذبة .

وأكد الدكتور أحمد محمد أبو طه ، عميد الكلية أن العقوبات التي تنتظر الطلاب المخالفين للتعليمات سالفة الذكر تتدرج من إلغاء امتحان المادة ، أو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي كله واحالة الطالب لمجلس تأديب.

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