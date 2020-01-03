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مرأة

للسيدات.. استشاري نفسي تكشف عن أفضل 5 أساليب للوقاية من التعرض للتحرش

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:00 م
افضل 5 أساليب للوقاية
افضل 5 أساليب للوقاية من التعرض للتحرش
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رضوى حسام
بعد حدوث واقعة التحرش الجماعي بفتاة في مدينة المنصورة، كشفت الدكتورة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، أمنية فتحي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد عن أفضل الأساليب للوقاية من التعرض للتحرش.

•طرق وقاية من أن تكون السيدة في دائرة التحرش :-

-عدم التواجد في أماكن مزدحمة بالشباب.

-التغلب على الصدمة ومحاولة حماية النفس ولو حتى بالصريخ.

-محاولة الهرب من المكان وتجنب التعامل مع المتحرش بشكل مباشر.

-ارتداء ملابس مناسبة للأماكن المتواجدة بها، لأن لا يوجد أحد يضمن من هم الأشخاص الذين سنتعرض لهم.

-وجود أدوات للحماية بالشنطة حتى ولو كانت صفارة للفت انتباه الآخرين في حالة التعرض للتحرش، لأن شعور المتحرش بأن الفتاة مستعدة له ولحماية نفسها يربكه.

وأكدت الدكتورة امنية فتحي أن المتحرش شخص غير قادر نهائي على التحكم في رغباته مما يعرض الفتاة للخطر في حال التعامل معه او التجاوب مع أفعاله.
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