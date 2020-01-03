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بعد مقتل سليماني.. مصطفى بكري يكشف عن أزمة لاجئين مرتقبة

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:43 م
قاسم سليمانى
قاسم سليمانى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ردود الأفعال الإقليمية والعالمية تجاه مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عبرت عن القلق من احتمال اشتعال المنطقة.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القاسم المشترك هو القلق من تطورات الأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى اشتعال المنطقة وانهيار العديد من الأنظمة حال تصاعد وتطور الأوضاع.

كشفت الإعلامي مصطفى بكري أن أسعار النفط ارتفعت اليوم 3 دولارات للبرميل خلال الساعات الأولى من تنفيذ أمريكا ضربة جوية لقتل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي كما ارتفعت أسعار الذهب وهو ما سيكون له انعكاسات على المنطقة والعالم.

وتابع بكري أنه في حال اشتعال الأوضاع في المنطقة سيحدث عملية نزوح أعداد كبيرة من البشر إلى مناطق أكثر أمنا واستقرارا وهو ما يؤثر إلى حدوث أزمة لاجئين جديدة في المنطقة.
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