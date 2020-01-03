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فن

شاهد.. أحمد سعيد عبد الغني ينشر صورة مع ابنته

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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أحمد عمر
نشر الفنان أحمد سعيد عبد الغنى صورة تجمعه بإبنته ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلة: "ملكتي".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني، مسلسل "ضد مجهول" تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج تامر مرسي، وعرض في سباق الدراما الرمضاني 2018.

المسلسل بطولة ​غادة عبد الرازق​، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، خالد محمود، وغيرهم.
شاهد.. أحمد سعيد عبد الغني ينشر صورة مع ابنته
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