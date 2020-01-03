شاهد.. أحمد سعيد عبد الغني ينشر صورة مع ابنته

نشر الفنان أحمد سعيد عبد الغنى صورة تجمعه بإبنته ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلة: "ملكتي".
يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني، مسلسل "ضد مجهول" تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج تامر مرسي، وعرض في سباق الدراما الرمضاني 2018.
المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، خالد محمود، وغيرهم.
يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني، مسلسل "ضد مجهول" تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج تامر مرسي، وعرض في سباق الدراما الرمضاني 2018.
المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، خالد محمود، وغيرهم.