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اقتصاد

تاون جاس تنتهي من 100% من تعديلات خطوط الغاز بتطوير مصر الجديدة

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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مايكل عياد
شكل المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس، مجموعات عمل من جميع مناطق الشركة تحت إشراف الإدارة العامة السلامة والصحة المهنية لتنفيذ أعمال تعديل خطوط الغاز الطبيعي المارة أسفل كباري منطقة مصر الجديدة ضمن المرحلة الأولى لتطوير حي مصر الجديدة.

يأتي ذلك حرصًا من الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس على إنهاء أعمال تعديل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع مشروعات الخطة القومية للطرق والكباري بأعلى مستويات الدقة والأمان وفي أسرع وقت، وذلك بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين.

وأوضحت الشركة - في بيان لها اليوم الجمعة - أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100% حيث تم إنشاء عدة نقاط تغذية رئيسية أسفل كباري الميرغني تقاطع النزهة ( ميدان السبع عمارات )، و أبوبكر الصديق تقاطع عثمان بن عفان (ميدان سفير )، وأبو بكر الصديق تقاطع الحجاز (المحكمة)، و كوبرى أبو بكر الصديق تقاطع الميرغني بالكامل.

كما تم إنشاء نقطة تغذية أخرى أسفل كوبرى الجلاء الجديد، وتغذية أسفل كوبرى الجلاء القديم، ونظرا للكثافة المرورية العالية انتهت الشركة من الأعمال كافة صباح اليوم 3يناير 2020.
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