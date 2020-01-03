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أخبار البلد

احتفالية على مسرح الصحفيين بمناسبة رأس السنة تحييها اوركسترا الشباب والرياضة

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوبالقاسم
وسط حضور كبير من الصحفيين وأسرهم، ومجموعة من أغاني الزمن الجميل، شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة حفل راس السنة الجديدة، والذي نظمته لجنة النشاط برئاسة حسين الزناتي وكيل النقابة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

قال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إن احتفالية رأس السنة الميلادية الجديدة، أحياها أوركسترا وزارة الشباب، بقيادة المايسترو عز الدين طه، وعدد كبير من مطربى ونجوم الأوركسترا.

ووجه الزناتي في كلمته الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي تعاونها المستمر والمثمر مع نقابة الصحفيين، موضحًا أن الحفل ليس الأول حيث قامت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة برئاسة المايسترو عز الدين طه باحياء العديد من الحفلات علي مسرح نقابة الصحفيين وآخرها احتفالية ذكري نصر السادس من أكتوبر.

أعرب الزناتي عن أمنياته أن يكون العام الجديد عام سعيد علي الصحفيين وأسرهم وعلي مهنة ونقابة الصحفيين ومصر عموما، موكدا أن لجنة النشاط مستمرة في إقامة وتنظيم العديد من الأنشطة والخدمات للصحفيين وأسرهم لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وقالت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية إلى أن الاحتفالية تأتى فى اطار التعاون بين نقابة الصحفيين ، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، الذى يقدم نموذجًا مثمرًا للتعاون الإيجابى ، وتشجيع وتحفيز الشباب على تلقى الفن الراقي والطرب الأصيل عبر أوركسترا الوزارة.
احتفالية على مسرح الصحفيين بمناسبة رأس السنة تحييها اوركسترا الشباب والرياضة
احتفالية على مسرح الصحفيين بمناسبة رأس السنة تحييها اوركسترا الشباب والرياضة
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