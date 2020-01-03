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فن

أحمد سعد يكذب سمية الخشاب: لا أعلم شيئا عن طحالها

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:56 م
احمد سعد وسمية الخشاب
احمد سعد وسمية الخشاب
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد سعد، عدة تفاصيل جديدة حول أزمته مع الفنانة سمية الخشاب وذلك بعد انفصالهما فى نهاية العام الماضى.

وقال أحمد سعد اثناء استضافته فى برنامج "الجمعة فى مصر" للاعلامية ياسمين سعيد: انا لا اعلم شيئا عن فقدان سمية الخشاب لطحالها وان كل ما قالته غير صحيح.

وأضاف احمد سعد قائلا: "انا اتربيت على احترام المراة وتقديرها ونبذ العنف ضد اى انسان واذا شهدت قطة تتعرض للضرب اشعر بحالة من الحزن وانهار من البكاء.

يذكر ان أزمة احمد سعد وسمية الخشاب مازالت مستمرة خاصة بعد وصولها الى ساحات القضاء بعد ان حصل أحمد سعد على حكم قضائى ضد سمية الخشاب فى قضية شيك بدون رصيد.
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