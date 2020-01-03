سيدات سلة الأهلي يفوز على المعادي 104-27 في دوري السوبر

نجح الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي في تحقيق الفوز على فريق المعادي بنتيجة 104-27، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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وأقيمت المباراة على ملاعب المعادي.



وقدمت خلالها لاعبات الأهلي مباراة قوية بالدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، بجانب الالتزام بتعليمات المدير الفني للفريق، علي هاشم، لينجح الفريق في تحقيق الفوز في نهاية المباراة.



وكان الأهلي قد تُوِّج بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 82-60 في نهائي البطولة.



