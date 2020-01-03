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أخبار العالم

مصدر سعودي: المملكة تابعت أحداث العراق الناتجة عن الإرهاب

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:10 م
السعودية
السعودية
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سعيد العربي
صرّح مصدر مسؤول، بأن المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها، وحذّرت المملكة -فيما سبق- من تداعياتها، وفقا لـ سبق.

ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قِبَل المليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها؛ فإن المملكة في ضوء التطورات المتسارعة؛ تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تُحمد عقباه.

وتؤكد المملكة العربية السعودية وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.
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