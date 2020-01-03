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فن

بناتى كل حياتى .. سر انزعاج رانيا يوسف من رقم 13 .. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:22 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن أمنياتها فى العام الجديد.

وقالت رانيا يوسف أثناء لقائها فى برنامج Hia TV: "بناتى أهم شيء فى حياتى وربنا يخليهم لى".

وأضافت رانيا يوسف قائلة: "إنها متفائلة بالعام الجديد 2020 لأنها تفضل الأرقام الزوجية وتتمنى أن تحقق نجاحا كبيرا فى الفترة المقبلة.

وكشفت رانيا يوسف عن انزعاجها وسعادتها فى نفس الوقت بتحقيقها التريند 13 مرة قائلة: "على الرغم من أن هذا الرقم اعتبره نحسا ولكن فى نفس الوقت أمر يسعدني.

يذكر أن رانيا يوسف يعرض لها حاليا مسلسل "الانسة فرح" والذى يشارك البطولة فيه اسماء ابو اليزيد واحمد مجدى ومحمد كيلانى.
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