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محافظات

محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة ورفع الإشغالات بأحياء جنوب والدقي والعجوزة

السبت 04/يناير/2020 - 02:50 ص
محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة ورفع الإشغالات
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزةـ، عددا من المناطق، أمس الجمعة،؛ للوقوف علي حالة النظافة والاشغالات بالشوارع.

وشملت جولة محافظ الجيزة أحياء "جنوب الجيزة والعجوزة والدقي".

"راشد" تفقد الحالة العامة لكوبري مشاة ثروت في حي جنوب الجيزة؛ للوقوف على الأعمال التي ينفذها الحي به، حيث يعد الكوبري هو الرابط بين جانبي شارع ثروت أمام جامعة القاهرة ومنطقة بين السرايات.

جولة المحافظ شملت متابعة حالة النظافة بشارعي الجامعة ومراد، حيث وجه بتكثيف أعمال التجريد ورفع الأتربة، وتفقد بعدها شوارع جامعة الدول العربية ومحى الدين ابو العز ومنطقة بين السرايات وشارع الدقي.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة، اللواء تامر اأو النجا رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة.
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة ورفع الإشغالات بأحياء جنوب والدقي والعجوزة
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة ورفع الإشغالات بأحياء جنوب والدقي والعجوزة
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة ورفع الإشغالات بأحياء جنوب والدقي والعجوزة
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة ورفع الإشغالات بأحياء جنوب والدقي والعجوزة
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