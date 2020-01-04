برلماني: الهزيمة تنتظر جنود أردوغان على رمال ليبيا

حذر النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من خطورة قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قواته الى ليبيا وموافقة البرلمان التركي على ذلك.



قال عضو مجلس النواب، خلال بيان له أمس إنها خطوة تنذر بالفوضى ليس داخل ليبيا ولكن في المنطقة كلها، منوها إلى أن أردوغان يهدف من وراء قراره الى دعم حكومة الاخوان الحاكمة في طرابلس ووضع يده على بترول ليبيا.



وأشار النائب، إلى أن الرفض الدولي المتزايد لقرار أردوغان، إرسال قواته الى ليبيا وانتفاضة المعارضة التركية، ضد موافقة البرلمان التركى على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، دليل على العزلة الدولية التى تواجه أردوغان ورفض خطوته لدعم الإخوان وتقوية شوكتهم في طرابلس.



وأوضح النائب، أن أردوغان لن ينتصر في ليبيا على الاطلاق، وما ينتظر جنوده هى الهزيمة القاسية والقتل والتمزق في رمال ليبيا وعليه أن يتحمل ثمن مغامراته الفادحة.



ودعا النائب، مصر الى إعلان حالة التأهب التام لمواجهة هذه الخطوة بكل قوة وإفشال مشاريع أردوغان وتلقينه درسا لا ينساه على أرض ليبيا.