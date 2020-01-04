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تعليم

اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر

السبت 04/يناير/2020 - 01:00 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الازهر.

وأجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولات على كليات الجامعة للاطمئنان على جاهزية الكليات لامتحانات الدراسى الأول من العام الجامعي 2019 / 2020، للاطمئنان على استعداد الكليات لاستقبال الامتحانات على الوجه الأمثل.

وتأكد رئيس الجامعة، من مدى التزام الكليات بكافة الإجراءات والضوابط المتخذة والمعلنة لتنظيم العملية الامتحانية بالجامعة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات خلال أدائهم للامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة إدارات الكليات بالعمل بإزالة كافة العقبات والعوائق التي قد تواجه الطلاب والطالبات أو تؤثر على أدائهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدا على ضرورة التزام ورقة الأسئلة بالمواصفات التي وضعتها الجامعة، وأن لا تخرج الأسئلة بأي حال من الأحوال عن أجزاء المنهج الدراسي المشروحة فعليًا للطلاب من الكتاب الجامعى، خلال المحاضرات؛ لما يقيس نواتج التعلم المستهدفة معرفيًا، ومهاريًا، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تواجد أستاذ المادة داخل اللجان؛ للإجابة على استفسارات الطلاب.

وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهدوء داخل اللجان لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات على أحسن وجه، إضافة إلى ضرورة التطبيق الصارم لقواعد تنظيم الامتحانات ومكافحة الغش بجميع أنواعه، وحظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة، وحرمان أصحاب الملابس غير اللائقة التى تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية من دخول الامتحانات.

ونبه على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو المراقبين؛ تحقيقًا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب، وتعبر نتائجها عن ذلك أيضًا.
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