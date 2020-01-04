الجامعات اليوم ...الشريعة والقانون بالدقهلية تضع قائمة محظورات داخل اللجان.. الدكتور طارق فاروق عميدا للتربية الرياضية بجامعة بني سويف.. مصطفى راشد العبادي عميدا لكلية تجارة بنها بقرار جمهوري

الشريعة والقانون بالدقهلية تضع قائمة محظورات داخل اللجان

إعلام القاهرة تنظم مؤتمرها الدولي الـ26 .. 21 أبريل

الدكتور طارق فاروق عميدا للتربية الرياضية بجامعة بني سويف

تعيين مصطفى راشد العبادي عميدا لكلية تجارة بنها بقرار جمهوري





أعلنت كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، عن مجموعة من الممنوعات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر.





وقالت الكلية ان القائمة ضمت ١٠ ممنوعات هي:





1- ممنوع اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية .

2- ممنوع الخروج قبل منتصف الوقت المخصص للامتحان .

3-ممنوع الكتابة علي ورقة الأسئلة .

4- ممنوع كتابة أي شعارات أو أي شيء يدل على شخصية الطالب داخل ورقة الإجابة .

5 - ممنوع الكلام داخل اللجان بين الطلاب .

6 - ممنوع دخول اللجان بملابس غير لائقة.

7 - ممنوع اصطحاب أي أوراق تتعلق بالمادة داخل اللجان الامتحانية .

8 - ممنوع عدم وجود ما يثبت انتماء الطالب للكلية " الكارنيه أو رقم الجلوس".

9- ممنوع الإخلال بنظام الامتحان بأي طريقة .

10- ممنوع التعامل مع مراقبي اللجان بطريقة غير مهذبة .





وأكد الدكتور أحمد محمد أبو طه ، عميد الكلية أن العقوبات التي تنتظر الطلاب المخالفين للتعليمات سالفة الذكر تتدرج من "إلغاء امتحان المادة ، أو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي كله واحالة الطالب لمجلس تأديب".





وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تنظيم المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" في الفترة بين 21 و22 أبريل.





ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام والدكتورة هبة الله السمري العميد السابق للكلية.





وأوضحت كلية الاعلام ان المؤتمر يتضمن 5 محاور رئيسية وهي "تاثيرات الثورة الرقمية علي شكل ومضمون الرسالة الاعلامية، التاثيرات المتبادلة للاعلام الرقمي والتقليدي، القائم بالاتصال بين الاعلام الرقمي والتقليدي، الاطر التنظيمية للإعلام الرقمي والتقليدي، اشكالية العلاقة بين الاعلام الرقمي والتقليدي.





يذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة نظمت ندوة بعنوان "الإعلام والمرأة وآفاق المستقبل” والتي تناولت مناقشة كتاب (نجوم ماسبيرو يتحدثون) وتكريم رائدات العمل الإعلامي من النساء، وفي مقدمتهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقًا وكاميليا الشنوانى مدير عام برامج المرأة سابقا و حمدية حمدي رئيس القناة الثانية سابقًا وفاطمة فؤاد نائب رئيس التليفزيون سابقًا ، وسها سعيد الصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون ومعدة كتاب (نجوم ماسبيرو يتحدثون).





وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين الدكتور طارق فاروق عبد الصمد عميدا لكلية التربية الرياضية ببني سويف خلفا للدكتور مختار أمين .





والدكتور طارق فاروق عبد الصمد حصل على بكالوريوس فى التربية الرياضية عام 1993 ثم ماجستير فى التربية الرياضية "كينماتيكا " ثم الدكتوراه فى التربية الرياضية " الميكانيكا الحيوية " من جامعة اسيوط.





وتدرج "فاروق" في الدرجات العلمية من معيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم استاذ مساعد ثم أستاذ بذات القسم وذات الكلية.





كما تدرج فى المناصب الأكاديمية من رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط ، ثم عين وكيل للكلية لشئون التعليم والطلاب فرع الوادى الجديد جامعة أسيوط . وأشرف على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة.





وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور مصطفى راشد العبادي عميدا لكلية التجارة بالجامعة .





ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور مصطفى راشد متمنيا له دوام التوفيق فى مهام منصبه الجديد.





كما وجه السعيد الشكر للدكتور محمد سعيد بسيونى وكيل الكلية للدراسات العليا وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمله قائما بأعمال عمادة الكلية.



