أحلام الجيل الطايش على تياترو آفاق بـ وسط البلد

استضاف مسرح "تياترو آفاق" بوسط البلد العرض المسرحى "أحلام الجيل الطايش"، مساء اليوم الجمعة .



وقدمت "فرقة استراحة الفنية" مسرحية "أحلام الجيل الطايش"، بالتعاون مع مسرح آفاق، إخراج عبد الرحمن يوسف ومساعد مخرج رنا شريف إعداد المسرح بلال عبده.



وشارك فى بطولة العمل: "بلال عبده، محمد مصطفى، عمرو مالك، رضوى سلام، سيد علوان، سمر عبد العظيم، أسماء أبو النصر، آية عبد السلام، محمد المصرى، عمار ياسر، حنان بلال إسلام ماهر".



وقدمت المسرحية العديد من القصص الاجتماعية والإنسانية بين الجيل السابق والحالي وعرض الكثير من المواضيع الشبابية لمعالجة الأزمات الذى يعانى منها المجتمع الشبابى المصرى فى ذلك الوقت وتقديم حلول وتعديل مفاهيم الشباب فى الوقت الحالى ومعرفة الفارق بين السلبيات والإيجابيات.



بينما عرضت المسرحية قصة “انتحار بلا سبب” ويدور عن معالجة الشباب من الانتحار وتقديم النصائح الأكثر استفادة، ومعالجة مجتمعنا من الحالات النفسية والدينية والاجتماعية وتصحيح الكثير من المفاهيم السلبية فى الوقت الحالي.