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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 04/يناير/2020 - 12:13 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

برج الحمل:
مهنيًا: يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو فاسدة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق فان كل ما يخطط له مصيره الفشل.
عاطفيًا: تنقشع بعض الغيوم الداكنة التي استفزّت المواقف ودفعت إلى الخلاف بينك وبين الشريك وتكون الأيام المقبلة واحة رجاء.
صحيًا: أحذرك من الافراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال، فلا تتجاوزها.
برج الثور:
مهنيًا: يكون هذا اليوم مميزًا، ويحمل تغييرات على الصعيد المهني والشخصي نتقلك من واقع الدفاع إلى الهجوم للدفاع عن حقوقك.
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فهناك وعود وحبّ من النظرة الأولى، فتنطلق واثقًا بنفسك، سعيدًا بالآفاق الجديدة واللقاءات الناجحة التي قد تنتهي نهاية سعيدة.
صحيًا: ضعف في الحيوية يحثك على الاهتمام بالناحية البدنية أكثر فأكثر فحاول ان تمارس الرياضة بشكل مستمر.

برج الجوزاء:
مهنيًا: عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية وتصل الى النجاح الذي تتمناه.
عاطفيًا: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.
صحيًا: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.

برج السرطان:
مهنيًا: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابوابًا كانت مغلقة او يزيل عقبات حالت دون تقدّمك لكن يحذرك الفلك من التسرع.
عاطفيًا: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.
صحيًا: لن تشهد استقرارًا صحيًا بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط فحاول ان تحافظ على صحتك.

برج الأسد:
مهنيًا: يخفّ الوهج فهذا اليوم قليلا ولكنّ الحظّ ما يزال مستمرًا، حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، وناقش قضاياك المالية مع أصحاب الشأن والخبراء في هذا المجال.
عاطفيًا: أنبهك إلى الحرص الشديد على حسن سير العلاقة لتفادي المواقف المربكة، ولكن هذا لن يمنع من أن الأجواء تكون ملطّفة بعض الشيء.
صحيًا: على الرغم من تمتعك بقوة جسدية إلا أنك تبدي كسلًا واضحًا في القيام بالتمارين الرياضية.


برج العذراء:
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير والطموح الذي يحده شيء لبلوغ الأهداف المرسومة.
عاطفيًا: تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحيانًا أخرى، وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه.
صحيًا: تكثر النقاشات الحادّة التي قد تثير عصبيتك واستياءك وتسبب لك توترًا في الأعصاب.

برج الميزان:
مهنيًا: على الرغم من حماستك واهتمامك الشديدين تُفاجأ بفتور الأجواء حولك وببرودة الحماسة لدى الآخرين نتيجة تصرفاتك الأخيرة.
عاطفيًا: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح، وتمهمل بعض الشيء وفكر جيدًا
صحيًا: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعًا من الطعام ممنوع عليك

برج العقرب:
مهنيًا: تشعر هذا اليوم بنوع من الضغط عليك يجعلك تستعد للدفاع عن نفسك بشأن شراكة أو مشروع تخطط له منذ مدة طويلة
عاطفيًا: اطمئن لن يتخلّى عنك الحبيب هذا اليوم، لكن خصّص له وقتًا إضافيًّا فهو يستحّق التضحية من أجله والبقاء قربه كلما سنحت لك الظروف
صحيًا: لا تترك العوارض تتفاقم وإلا أصبحت عاجزًا عن احتمالها، فاستشر طبيبك بسرعة

برج القوس:
مهنيًا: أنت مدعو إلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدّم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار كبير في هذا الميدان.
عاطفيًا: باستطاعتك تحمّل التقلّبات وعدم التأثر بها شرط التحلّي بالروح المرحة والتسامح والتعاطي مع الأمور بجدية.
صحيًا: لا تترك هاجس العمل يسيطر عليك حتى في أيام فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للترفيه عن نفسك.

برج الجدي:
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تنكب على شؤونك الشخصية واهتماماتك وعلاقاتك الخاصة، وربما تهمل الشأن المهني بعض الشيء لكن من دون أن تنساه نهائيًا.
عاطفيًا: تتصرّف بانفعال شديد لكنك لن تعرّض حياتك العاطفية للخطر أو لإثارة الغيرة، ولا سيما أن التجارب السابقة علمتك الكثير.
صحيًا: تناقش بعض المواضيع بطباع حادة وتنفّر منك المحيطين بك وتضطرب صحيًا.

برج الدلو:
مهنيًا: قد تتراجع الخطوات بعض الشيء فهذا اليوم وتعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة أو بأي وسيلة أخرى ممكنة.
عاطفيًا: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما استفيدا منه ما استطعتما استفيدا منه ما استطعتما إلى ذلك سبيلًا.
صحيًا: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلق.

برج الحوت:
مهنيًا: يوم أكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدًّا وتباشر جديدًا في حياتك المهنية تعلق عليه رجاء كبيرًا للوصول الى ما تتمناه فى اعماق قلبك.
عاطفيًا: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات، وقد تحقق زواجًا ثريًّا او تعرف ربحًا عبر بعض الارتباطات المفيدة جدًا.
صحيًا: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي
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