مطالب برلمانية بعقد جلسة عاجلة بالمجلس للتصدي لتهديدات أردوغان.. نواب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الإجرامية.. أردوغان يعمل على نشر الفوضى في المنطقة العربية

جميعنا مشروع شهيد.. علاء عابد يطالب بعقد جلسه طارئة للبرلمان بسبب تركيا

برلماني:

مصر والدول العربية لن تسمح لأردوغان بـ دعشنة ليبيا

برلمانية:

لدينا الشرعية الدولية لمواجهة إرهاب أردوغان

خالد قنديل: