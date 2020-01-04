توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 4- 10 يناير 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 04 الى الجمعة 10 من يناير 2020، وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج ماجي فرح، عبر صفحتها على فيس بوك .



برج الحمل :

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

بداية اسبوع ناجحة مع وجود المثلث الفلكي الترابي وتأثيراته الايجابية والجميلة. فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية متجسّدة وتميل بالتالي إلى الشعور بالتفاؤل والأمل والغبطة، فتفيض فرحًا وسعادة على كل من حولك. تواجه الحياة بثبات وقوة وثقة عالية بالنفس. تُعالج الأمور بحكمة ومنطق وتبحث في التفاصيل الدقيقة لإيجاد الحلول المرضية والمناسبة لكنّ النجاح لن يأتي من تلقاء نفسه بل يتوجّب عليك العمل والسعي للوصول الى الازدهار المنشود.لكن بالرغم من الايجابيات لن يساعدك الحظ يومي 7و 8 مع وجود القمر في الجوزاء بل قد يخونك بوقوفه الى جانب الآخرين لتجد نفسك وحيدًا في وجه العاصفة.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تعيش أجواء جميلة مع وجود الزهرة في الدلو الصديق لغاية 13 من الشهر لتخيم الرومنسية على الاجواء وتبحث عن الحنان والدفء ، فأنت تريد البقاء إلى جانب الحبيب وتحتاج إلى جرعات كبيرة من الرعاية والاهتمام. إنّ عواطفك جميلة ونبيلة وترغب في توظيفها فلا عجب إذا أخذت المبادرة في مغازلة وشراء الهدايا، أو مفاجأته بخطوة لطيفة.



برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تطالعك الكواكب بأخبار جيّدة وتفتح أمامك أبوابًا عديدة تطلّ من خلالها على مستقبل أفضل وتطوّر لافت. وأدعوك منذ الآن الى استغلال كل دقيقة لأنه اسبوع ثمين وناجح مع وجود القمر في برجك والشمس في الجدي كما ستكون لمواقع الشمس تأثيرات إيجابية وفعّالة وستكون غنيّة بوعودها وغلالها شرط التحلّي بالجهوزية التامّة للتحرك. الأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة . تنتظرك حركة اجتماعية ناشطة وظهور معطيات جديدة تغير روتينك المعتاد.تتأزم الاجواء الفلكية يومي 9 و 10 مع انتقال القمر الى السرطان فتكون الضغوط والمسؤوليات كثيرة.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

يتعكر المزاج العاطفي مع وجود كوكب الزهرة في برج الدلو المواجه لبرجك فتصطدم ببعض العراقيل او تنسحب من ارتباط خطوبة او زواج وتبدي تعنتا وتشبثا بموقف قد يخلق لك المتاعب قد يكون من الافضل عدم الاختلاف على اي شيء بل التغاضي عن السلبيات والإساءات أملًا منك بتفادي الأزمة والقطيعة. إنه اسبوع جاف وتعاني خلاله من الفتور والإهمال وقد تعتقد أن الحبيب يتجاهلك معتمدًا إثارة الشكوك والغيرة.



برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

يستقر المثلث الفلكي في بداية الاسبوع في مواجهات ومعاكسات مع برجك ليحاصرانك من كل جهة ويعقد الاوضاع وستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على اعصابك الأجواء الفلكية ملبدة كما ترى، المناخ ساخن ولا يعد بالانفراج السهل. تتحسن الظروف ابتداء من يوم 7 مع انتقال القمر الى برجك ومن ثم الى السرطان لذلك حاول ان تقوم بالاتصالات والمفاوضات ومهما كانت العروض مغرية حاول ان تستشير ولا تتسرّع بإعطاء الوعود او القيام بتوقيع لعقود قبل التأكد من صحة المعلومات التي تملكها. لا تستعجل فأنت لا تزال في بداية السنة ولا يجب الوقوع في الاخطاء.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تحمل اليك هذا الاسبوع الكثير من الايجابيات والكثير من الافراح والمناسبات السارة فتعوض عما يخيب املك انتظر جوابًّا وتفهمًّا كبيرين من قبل الحبيب، حيث تحصل على تشجيع واهتمام وكُن لطيفًا وحنونًا بدورك تجاهه. عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي. سوف تعيش اوقاتًا جميلةً وعذبًة لا سيّما إذا كانت الروابط متينة.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تطرق الابواب واثقا من نفسك مع بداية الاسبوع مع وجود المثلث الفلكي الترابي الذي يحمل لك التأثيرات الفلكية إلايجابية والداعمة وتنطلق واثقا مدعوما بحماية المشتري من الجدي فتكون مقبلا على مرحلة جديدة ومهمة واعدة بالانفتاح والتفاؤل فتنهمك في اعداد مشاريعك ومخططاتك بشجاعة.لن يخيّب الحظ املك لكن عليك العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص. تحمل لك الكواكب لقاءات مثمرة وناجحة ولطيفة تشعر بقوة ذهنية عالية، فتلمع أفكارك وتأسر الجميع بوضوحها ومنطقها تترك انطباعًا جيدًا في محيطك. لكن عليك التنبه من تاثيرات القمر المعاكسة المواجهة لبرجك يومي 7 و 8.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

سوف تعيش اسبوعًا وأقاتًا جميلةً وعذبًة لا سيّما إذا كانت الروابط متينة. تكون الاجواء متفائلة وداعمة عاطفيًا وعائليًا يهتف قلبك من جديد وتكون مستعدا لاعادة النظر ببعض الاخطاء ولطي صفحة الماضي كما ستفرح لتجاوب الحبيب معك وستساهم الحظوظ بايجاد التسويات والحلول للخلافات العالقة. إنه اسبوع مليء بالتطورات والعواطف الجيّاشة والتي قد تعد بلقاءات حميمة.



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تتمتّع ها الاسبوع بجوّ فلكي مشجّع جدًا يعزّز أوضاعك المهنية والعائلية مع مع وجود القمرفى برج الثور والشمس فى برج الجدي ما يعزز شعبيتك فتجد نفسك مطمئنًا وتدير شؤونك بأسلوب مثالي. تحقق إنجازات عديدة وتتقدّم بشكل مستمر وفعّال. لا تزال الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك. إن فرص النجاح والتفوّق كبيرة جدًّا وبشكل لافت تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماس.بالرغم من كلل الحماسة التي تتمتع بها يبقى عليك الحذر من يومي 9 و10 من وجود القمر في السرطان .



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

لا يناسبك وجود الزهرة في الدلو بل سيطرح عليك موضوعا عائليا دقيقا للبحث وتشعر انك امام حائط مسدود انها فترة جافة تعاني خلالها من فتور واهمال، وقد تعتقد ان الحبيب يتجاهلك متعمدًا اثارة الشكوك والغيرة.كن مترويا وحكيما في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا وقد يعود السبب الى انشغالاته الخاصة وليس الى عدم محبته لك.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

ترتفع المعنويات بشكل كبير وجود المثلث الفلكي بين القمر في برجك والشمس والزهرة في الجدي الصديق يجعلك من الابراج الاكثر حظًا ما يجعلك تذهب بعيدًا في إنجازاتك وسوف تحصل على عدة مناسبات لإحراز تقدم أو أكثر. تبحث عن حلول لمشاكلك الإدراية وتتوصل الى ترميم العلاقات من جديد. باستطاعتك فرض الرأي في مجال اختصاصك وحق سلتطك وستلمس تراجعًا لبعض المشككين والاخصام الذين يرون فيك منافسًا شرسًا. تجنّب الانتقام من هؤلاء الذين تطاولوا عليك وعلى مصالحك في الآونة الأخيرة. ركّز طاقاتك على مصالحك وكيفية العمل على تحسينها.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

سيحالفك الحظ ويكون الحب في قائمة الاولويات فتعيش اسبوعا عاطفيا يجلب لك السعادة والفرح الى عقر دارك لذلك جاهد واسعَ للتفاهم مع الحبيب، فالظروف ايجابية، ولا يجوز إضاعة الوقت الثمين. إبحث عن التقارب فهو سهل جدًّا، وقد تكون النتائج افضل ممّا كنت تتوقّع. تظهر في احلى حالاتك، وتلفت الانظار وتكون محط الاهتمام، وهذا امر رائع للعازب (والمرتبط).



:برج الميزان



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

عليك ان تمرر بداية يومي السبت والاحد بسلام بعيدا عن المهاترات غير المجدية يبدو الرهان صعبا فتعيش حالة من الضياع وذلك بسبب المثلث الفلكي الترابي بين القمر في الثور والشمس في الجدي ما يولد البلبلة يعقد الامور اكثر ويجعلك تواجه ظروفًا دقيقة وضاغطة جدًّا ومليئة بالأحداث والتطورات المتسارعة والمتزامنة تتحسن الظروف ابتداء من يوم 7 تشعر بالاطمئنان مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الذي يجعلك مطلا على بعض المشاريع الجديدة ومقبلا عليها بثقة بالنفس وبحماسة فعالة وبحيوية مضاعفة ترافقك أجواء لطيفة وبناءة.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

انه من افضل الاسابيع للحياة الرومنسية تزدهر العواطف وتقوى الروابط مع وجود كوكب الزهرة في برج الدلو الصديق يؤجج نار العواطف لتزدهر حياتك الرومانسية يجب الحرص على إبقاء باب الحوار مفتوحًا ولا سيما اذا كانت العلاقة متقلّبة وتحتاج الى المشورة والنصيحة. في جميع الاحوال، لا تتأخّر عن القيام بالمبادرة فظروفك وحظوظك ممتازة بشكل خاص للتعارف والمصالحة والارتباط.



برج العقرب:



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

إن الجوّ العام يبشر بالخير والازدهار مع وجود القمر في برج الثور ولا بد أن تحسم أمرك فتبادر إلى اتخاذ خطوة تتناسب مع تطلعاتك المستقبلية تحمّسك الكواكب الشمس والمشتري من الجدي على الانطلاق بكل معنويات مرتفعة ان التأثيرات الفلكية حماسية ومشجعة ولا بد أن تقتنع بضرورة حزم الأمرىوالبدء بمشاريع جديدة لكن عليك أن تتحلّى بالمنطق والموضوعية يومي 7و8 مع وجود القمر في الجوزاء وبالطبع يتوجب عليك الاستشارة الحكيمة وجمع المعطي اتيتبدل الوضع الفلكي مع انتقال القمر الى برج السرطان فتكون عطلة اسبوع مزدهرة بحيث تكثر اللقاءات والاتصالات في محيطك المهني وسوف تزدهر شعبيتك وتنمو.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

ليس بالاسبوع السهل فقد تعيش حياتك الشخصية تقلبات عديدة قد لا تكوت سلبية جدا لكنها بالتأكيد ستكون ضاغطة بسبب وجود الزهرة في الجدي الذي سيطرح عليك موضوعا عائليا دقيقا للبحث وتشعر انك امام حائط مسدود انها فترة جافة تعاني خلالها من فتور واهمال كن مترويا وحكيما في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا وقد يعود السبب الى انشغالاته الخاصة وليس الى عدم محبته لك.



برج القوس:



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

ستتوالى التحركات بوتيرة سريعة وستنهال عليك المسؤوليات من حيث لا تدري مع بداية الاسبوع مع وجود المثلث الفلكي في برج الثور ولكن باستطاعتك مماشاتها والتكيّف معها اذا تحلّيت بالحنكة والصبر والقدرة على التنظيم.ان الجو العام داعم ويحمل اليك النصائح الايجابية والتشجيع سيغمرك التفاؤل معظم الأحيان ولن تنزعج مع بعض العراقيل العابرة. تنظر إلى المستقبل والهدف موجود نصب عينيك. استعدادك للمواجهة كامل جسديًا وفكريًا. بالغم من الايجابيات يبقى عليك الحذر يومي 9 و10 مع وجود القمر في السرطان فتكون المسؤوليات صعبة وتتطلب كفاءة وقدرة على التحمل.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يدعمك كوكب الحب من برج الدلو ويبشر بأجواء عاطفية وعائلية حلوة قد تجد توأم روحك اذا كنت عازبًا وستسمح لك الظروف بتأسيس جذور قوية سواء من خلال تعزيز للثقة والروابط أو من خلال ارتباط إذا كنت عازبًا. انها بداية مرحلة جديدة في حياتك ولكن سوف تجد نفسك بطريقة او بأخرى أمام مسؤولية أو عبء جديد.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

انه اسبوع مثمر جدا مع وجود المثلث الفلكي الترابي بين القمر في الثور والشمس و المشتري في برجك ما يجعل المشهد الفلكي مميزا وناجحا إيجابيا ومفرحا، فهو يحمل الكثير من البشائر والتطمينات لتقوم بخطوة جريئة وقاضية. لن يقف بوجهك خصم بل سيتراجع أمام ثباتك أو يفشل خائبًا أمام ضغوطاتك. سوف تقدم بخطى جريئة نحو المستقبل ان اتاثيرات داعمة وممتازة تعد بنجاحات عديدة وتجسيد للأمنيات والطموحات. لا تخش شيئًا بل تجرأ وقل كلمتك وبشجاعة.



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تتمتع باجواء سهلة ودافئة تعزز عواطفك وحياتك الاجتماعية ان المشهد الفلكي يوحي برومانسية جديدة وبشغف كبير يسكنك اذا كنت بصدد علاقة غرامية جديدة تمارس جاذبية كبيرة كما يحمل اليك كوكب الحب مغامرات ولقاءات وتجارب جديدة وربما تصادف شريك حياتك إذا كنت عازبًا. تعيش حماسة عاطفية وعشقًا يتجدد أو يولد، فيشعل القلب والعقل معًا.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تستفيد من الطوالع الفلكية المناسبة مع وجود المثلث الفلكي الترابي ومن ثم مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الصديق من اجل احراز نتائج ملموسة تستحق التهنئة عليها تسوي امورا كثيرة وتجد حلولا سريعة وتتحسّن الأوضاع بشكل كبير سوف تقدّم أفضل النتائج ولا بدّ ان تترك أجمل الانطباعات لكن المشهد الفلكي يتغير مع انتقال القمر الى السرطان فمن الضروري جدًّا التحكّم كليًّا بهدوء الأعصاب تجنّب فرض النفس وتحامل على نفسك وحاول ان تتعلم فنّ الاصغاء للآخرين والرضوخ لرغباتهم والتجاوب معهم بكل هدوء.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

انه اسبوع رومانسي فانت ممتلىء سحرا ونشاطا تبدو شغوفا مع وجود كوكب الحب في برجك وتحتل مكانة رفيعة في قلب الحبيب وتستأثر باهتمامه فتفتح لك السعادة ذراعيها وتجعلك تحلق في سماء الحب والسعادة العاطفية والعائلية لا رادع لعواطفك حاليًا فالمعنويات مرتفعة جدًا وطاقاتك هائلة تكرسها في سبيل التقرب من الحبيب واعادة الامور الى مجراها الطبيعي. لا بد وان يطمئن قلبك فالجو دافئ يسمح لتبادل العواطف الحارة والجياشة.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

لا تتورط مع بداية هذا الاسبوع بأمور لا تعرف عنها الكثير وخفف من التعليق على بعض المواضيع ولا تتدخل بشأن لا يعنيك فالاوقات صعبة ومواقع الكواكب معاكسة ومعقدة خاصة المثلث الفلكي الترابي الذي يواجهك ما يعني جوا من القلق والتوتر وعدم الاستقرار وتراجع في المعنويات كذلك سوف تقع على عاتقك مسؤوليات كثيرة وتبدو الأعباء ثقيلة وضاغطة. يكون الحظ الى جانبك ابتداء من يوم 7 مع حركة القمر المناسبة لك من الجوزاء ومن ثم من السرطان الصديق فتتلقى خبرا يحدد مسألة عالقة وتنجح في طرح موضوع حساس وتقدم عملا مهما يلفت الانظار والاعجاب.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

قد تطالعك مشاحنات ومواجهات في الشؤون الشخصية يجب ان تكون حذرا جدا من وجود الزهرة المعاكس في الدلو الذي يجعل من هذا الاسبوع اسبوعا مشاكسًا بحيث أنّه يقلب المعطيات رأسًا على عقب فتظهر أنت بدور المخطئ والأناني والظالم لتحلّ عليك الانتقادات اللاذعة والتهديدات، قد تخسر ورقة مهمّة نتيجة لتسرّعك وكلامك الفظّ الجارح، وربّما تخسر ثقة الحبيب فيتحفّظ ويبتعد بعض الشيء.