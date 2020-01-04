AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

السبت 04/يناير/2020 - 08:09 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســــمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة المنتظمون، في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم السبت 4 يناير 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم على : أما بالنسبة للاستمارات الورقية ، فمن المقرر أن يقوم الطلاب بكتابتها اعتبارًا من الأحد 2 فبراير 2020 .

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه لا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه على المديريات والإدارات التعليمية تزويد مدارس التعليم الثانوي العام باستمارات التقدم طبعة 2019 /2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة في موعد أقصاه 30 يناير 2020 وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستمارة المدونة بخط الطالب لابد أن يكون موضحًا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها .
Advertisements

ترشيحاتنا

للمرة الثانية خلال أسبوع | فرمان يمنع محمد الشرنوبى من الغناء

الأجهزة الأمنية تحدد هوية من ظهر في فيديو فتاتي الزقازيق

نبيلة عبيد لـ إلهام شاهين: كل سنة وانتى حبيبتى على طول

طريقة عمل كشك مغرف بمذاق لا يقاوم

فرجانى ساسى يحسم الجدل ويرد على شائعة هروبه من الزمالك.. تفاصيل

من 30 سنة.. صورة نادرة لـ تركي آل شيخ في طفولته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران

من 30 سنة.. صورة نادرة لـ تركي آل شيخ في طفولته