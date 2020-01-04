تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة المنتظمون، في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم السبت 4 يناير 2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم على : أما بالنسبة للاستمارات الورقية ، فمن المقرر أن يقوم الطلاب بكتابتها اعتبارًا من الأحد 2 فبراير 2020 .



وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه لا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.



ومن المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم أنه على المديريات والإدارات التعليمية تزويد مدارس التعليم الثانوي العام باستمارات التقدم طبعة 2019 /2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة في موعد أقصاه 30 يناير 2020 وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستمارة المدونة بخط الطالب لابد أن يكون موضحًا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها .