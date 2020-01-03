الدوري الإسباني| أجيري يواصل التألق ويقود ليجانيس للتعادل مع بلد الوليد

انتهت مباراة فريقي ليجانيس وبلد الوليد، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، 2-2، وذلك في المباراة التي جمعتهما، في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.



وافتتح الدنماركي مارتين برايثوايت التسجيل لليجانيس في الدقيقة الرابعة ، ليعادل بعدها أونال النتيجة لبلد الوليد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتقدم روكي ميسا لليجانيس في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليجانيس بهدفين مقابل هدف.



وفي الشوط الثاني، عاد أونال ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بلد الوليد للنقطة 21 في المركز الرابع عشر، ورصيد نادي ليجانيس للنقطة 14 في المركز التاسع عشر.



يذكر أن ليجانيس يدربه في الوقت الحالي، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، ولم يخسر الفريق تحت قيادته في آخر 4 مباريات في الليجا، حيث تعادل في مبارتين وانتصر في مبارتين.