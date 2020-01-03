AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني| أجيري يواصل التألق ويقود ليجانيس للتعادل مع بلد الوليد

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:52 م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي ليجانيس وبلد الوليد، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، 2-2، وذلك في المباراة التي جمعتهما، في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح الدنماركي مارتين برايثوايت التسجيل لليجانيس في الدقيقة الرابعة ، ليعادل بعدها أونال النتيجة لبلد الوليد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتقدم روكي ميسا لليجانيس في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليجانيس بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عاد أونال ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بلد الوليد للنقطة 21 في المركز الرابع عشر، ورصيد نادي ليجانيس للنقطة 14 في المركز التاسع عشر.

يذكر أن ليجانيس يدربه في الوقت الحالي، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، ولم يخسر الفريق تحت قيادته في آخر 4 مباريات في الليجا، حيث تعادل في مبارتين وانتصر في مبارتين.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع ريم البارودي وسمية الخشاب | حقيقة ارتباط أحمد سعد بفتاة جديدة

فيديوجراف| رسالة زوجة الفنان المنتصر بالله لـ الفنانين

شاهد| أول ظهور لـ والدة وخالة النجمة زينة

4 صواريخ حولته إلى أشلاء.. كواليس اغتيال قاسم سليماني.. صور

مفاجآت فى وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده فى قائمة الأهلي | القصة كاملة

تعرف على سبب استخدام محمد صلاح للبخاخة في مباراة ولفرهامبتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم