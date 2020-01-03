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أخبار العالم

البنتاجون تدعو الأطراف الخارجية للتوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:15 م
البنتاجون
البنتاجون
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دعوتها جميع الأطراف الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا ودعم العودة إلى الحل السياسي

ومن جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن مصادقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان، إن "الحل لن يكون عسكريا، وأن دعم الأطراف المتقاتلة سيزيد زعزعة استقرار ليبيا والمنطقة".

ووصف ستانو موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأنه أمر مثير للقلق. مشددا على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ودعم جهودها ومبادرة ألمانيا، مؤكد أن ذلك هو السبيل الوحيد للسلام في البلاد.

وكان البرلمان التركي قد صادق، أمس الخميس، على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

وأعربت مصر عن رفضها وإدانتها لموافقة البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية، مؤكدة أن الاتفاق بين تركيا والسراج يخالف اتفاق الصخيرات.
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