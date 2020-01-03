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رياضة

الدوري المصري| طارق يحيى: وادي دجلة أصعب فريق واجهته

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد طارق يحيى،المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن نادي وادي دجلة هو أصعب الفرق التي واجهها في الدوري الممتاز حتى تلك اللحظة.

وفاز طلائع الجيش على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة باستاد بتروسبورت في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.

وقال طارق يحيى عقب انتهاء المباراة : "أحمد الله على الانتصار الهام للغاية أمام دجلة. قدمنا أداءً جيدا على مدار شوطي المباراة".

واضاف:" فريق دجلة يعد فريقا محترما للغاية. يعذبون الكرة ويعذبونا معها"مستطردًا :"عدد تمريراتهم كثيرة جدا جدا وهذا يرهق أي أحد، وكذلك يمتلكون العديد من الحلول الفردية والجماعية".

وأكمل حديثه قائلا: "مكسب كبير ومحترم أمام دجلة ونسعى الآن للبناء على هذا المكسب للمباريات المقبلة".
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