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رياضة

وفاة لاعب فرنسي بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:29 م
ناثايل جولين
ناثايل جولين
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إسماعيل محمود
توفي اليوم الجمعة ، اللاعب الفرنسي ناثايل جولين ، لاعب نادي جوينامب ، عن عمر يناهز الثالثة والعشرين عامًا.

وأعلن نادي جوينامب والذي كان يلعب لصفوفه :جولين"، وفاة اللاعب، وذلك بعد تعرضه لحادث سيارة أثناء عودته لمنزله عقب انتهاء تدريبات الفريق.

وقال النادي في البيان الذي نشره اليوم:"لقد تعرض النادي لمقدار كبير من الألم اليوم، وذلك بعد علمنا بوفاة جولين اليوم،في هذا اليوم الحزين، يقدم جميع أعضاء وأفراد نادي جوينامب التعازي لعائلة جولين.

يذكر أن جولين كان قد انتقل لصفوف نادي جوينامب في يناير من عام 2018، قادمًا من نادي لو هافر، وتمت إعارته لنادي فالنسيان ، قبل العودة مرة أخرى لناديه جوينامب.
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