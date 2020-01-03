مصطفى بكري: هاشتاج كلنا الجيش يتصدر تويتر.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هاشتاج «كلنا الجيش» تصدر موقع التدوينات القصيرة «تويتر».



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري وطني بمعنى الكلمة يحب بلده وينتمي إليها، وعندما يشاهد القائد أو الزعيم الذي يحكم مصر شخصا وطنيا حقيقيا يدافع عن الشعب وعن مصالح مصر يعطي الجميع تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ أي قرار سياسي أو إصدار أمر عسكري لكافة جهات الدولة للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الإعلام يجب أن يكون إعلاما مقاتلا وليس فوضويا، فالإعلام الوطني يقدم المعلومة، موضحا أن هناك مشاكل في ماسبيرو وفي غيره ويجب أن تحل جميعا.