AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: هاشتاج كلنا الجيش يتصدر تويتر.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:26 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هاشتاج «كلنا الجيش» تصدر موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري وطني بمعنى الكلمة يحب بلده وينتمي إليها، وعندما يشاهد القائد أو الزعيم الذي يحكم مصر شخصا وطنيا حقيقيا يدافع عن الشعب وعن مصالح مصر يعطي الجميع تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ أي قرار سياسي أو إصدار أمر عسكري لكافة جهات الدولة للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الإعلام يجب أن يكون إعلاما مقاتلا وليس فوضويا، فالإعلام الوطني يقدم المعلومة، موضحا أن هناك مشاكل في ماسبيرو وفي غيره ويجب أن تحل جميعا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: المؤامرات لا تزال قائمة ضد الدولة المصرية..فيديو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي منح حرية كبيرة للإعلام المصري

مصطفي بكري عن رجال القوات المسلحة: بيموتوا علشان البلد

ً#الشعب_القطري يتصدر تويتر بعد إقصاء المنتخب السعودي لـ العنابي في خليجي 24

مصطفى بكري: مكالمة السيسي لـ بوتين أشعرته بخطورة الوضع في ليبيا

ترشيحاتنا

3 طلقات تسكن بصدر سعودي إثر خلاف مع مطلق النار

حساب ممثل أمريكى شهير ينشر تغريدات مسيئة لـ ترامب وأوباما.. تفاصيل

سر نوع خاتم دل على جثة قاسم سليماني | حجر كريم مستخدم منذ 3000 عام

الحكومة تعلن شروط صرف إعانة البطالة لعام 2020 | تفاصيل

بشرى سارة.. عودة المحذوفين من التموين خلال يناير

رسميًا.. الأهلي يعقد اتفاقية توءمة مع الوحدة السعودي | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم