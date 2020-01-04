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ثقافة

قواعد كتابة القصيدة.. ندوة في قصر ثقافة الإسماعيلية

السبت 04/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية.

وأقام نادى الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية، أمسية أدبية للشاعرين "جمال حراجى وعبد النبى شلتوت".

ودارت الأمسية حول قواعد كتابة القصيدة، فهناك قواعد يجب ان تتبع وذلك حتى يصل الموهوب إلى الأبدع.

كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة رسم بالأحبار بإستخدام أقلام الأحبار اليونيبول للفنان غريب أبو المجد، وتستمر الورشة حتى 6 يناير الجارى.

وعقد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ندوة لمناقشة كتاب "الصوت والضوء" تأليف جميل يوسف، كما نظمت مكتبة السبع آبار معرض كتب متنوعة للأطفال .
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