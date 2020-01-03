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فن

أنغام في الرياض لإحياء حفلين غنائيين

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:42 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
وصلت الفنانة أنغام، إلى الرياض، اليوم، من أجل إحياء حفل غنائي مساء غد 4 يناير، بـ جلسه ضمن فعاليات سمرات الرياض، كما تحيي حفل غنائي أخر بعد غد ضمن فعاليات مهرجان العود.

ومن المتوقع أن تقدم أنغام عددا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" منها "هدنة"، و"بقول نسياك"، وغيرها ذلك بجانب عدد من أبرز أغانيها المختلفة.

يذكر أن أحيت أنغام، مؤخرًا حفل غنائي كبير في الرياض، تحت عنوان "بعض من ذكرياتي لـ "تركى" وسط حضور جماهيري ضخم.

وعلى جانب أخر بدأت أنغام، التحضير لأغاني ألبومها القادم منذ فترة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الأخير "حالة خاصة جدًا" حيث حصلت على العديد من التكريمات والجوائز خلال الفترة الماضية.
أنغام في الرياض لإحياء حفلين غنائيين
أنغام في الرياض لإحياء حفلين غنائيين
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