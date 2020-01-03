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رياضة

على طريقة أزارو | جوميز يضيع للهلال أغرب فرصة في 2020 .. شاهد

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:47 م
بافيتيمبي جوميز مهاجم
بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال السعودي
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إسماعيل محمود
أضاع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي أغرب فرص عام 2020 بجدارة حتى الآن، وذلك في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفيصلي في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسنحت لجوميز فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 114، عندما انطلق البيروفي أندريه كاريلو بشكل رائع من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية رائعة لجوميز، لكنه لم يتعامل معها بشكل صائب، وأضاع الكرة أمام المرمى الخالي، على طريقة المغربي وليد أزارو في مباراة النادي الأهلي أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

وصعد نادي الهلال لدور ربع النهائي من البطولة، بعد فوزه على الفيصلي بضربات الترجيح بنتيجة 6-5 ، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما.

يذكر أن الهلال قد توج ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا الياباني، واحتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.
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