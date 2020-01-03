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برلمان

مستقبل وطن بالقاهرة يواصل مبادرة فتحة خير .. صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:02 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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ماجدة بدوى
واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة القاهرة، فعاليات مبادرة "فتحة خير"، التى تنظمها أمانة المشروعات بالحزب، لتوعية الراغبين فى إقامة مشروع تجارى أو صناعى والحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات، وذلك تحت رعاية النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب إيهاب العمدة أمين التنظيم بالمحافظة.

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب فى محافظة القاهرة، ندوة لأهالى الزيتون بمقر الأمانة، ضمن مبادرة "فَتحة خير"، لاستعراض الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية إجراء الدراسات اللازمة لتلك المشروعات.

وشارك فى الندوة، المحاسب أيمن صبحى أمين امانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وعمرو رشدى أمين قسم الزيتون، وحضور عدد 50 شخصًا من الراغبين فى الحصول على قرض من الجهاز .

وقام المحاسب أيمن صبحى، بالرد على إستفسارات وأسئلة المشاركين عن كيفية التقديم والحصول على قرض تمويل من جهاز تنمية المشروعات.

واستعرضت الندوة خلال اللقاء عددًا من النماذج الناجحة التى شاركت بالمبادرة وتقدمت وحصلت على قروض ودعم مالى من جهاز تنمية المشروعات لتمويل مشروعاتهم وتنميتها.

وتحدث المحاسب أيمن صبحى أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأمانة الحزب عن الأوراق المطلوبة من الراغبين فى الحصول علي قرض مالى من الشباب والسيدات والراغبين في الحصول علي قرض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وفى نفس الوقت، قال عمرو رشدى، أمين قسم الزيتون، إن هناك دورات تدريبية مجانية يقوم بها الجهاز لتوعية جمهور المبتدئين الراغبين فى الحصول على دعم من الجهاز وتقديم المعلومات والنصائح التى تساعدهم فى إقامة المشروع الذى يتناسب مع طبيعة شخصيتهم.

وكانت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، قد نظمت ورش عمل بحلوان والمعصرة والاميرية، لتعريف الجمهور بالخطوات اللازمة للتقدم لجهاز المشروعات والحصول على دعم مالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تناسب جميع الفئات.
مستقبل وطن بالقاهرة يواصل مبادرة فتحة خير .. صور
مستقبل وطن بالقاهرة يواصل مبادرة فتحة خير .. صور
مستقبل وطن بالقاهرة يواصل مبادرة فتحة خير .. صور
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