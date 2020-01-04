برلمانية تطالب الدول العربية بالوقوف ضد الأعداء

أدانت آمنة نصير عضو مجلس النواب، بشدة قرار البرلمان التركي الذي صدر اليوم الخميس بالموافقة على تفويض الرئيس التركي ارسال الجيش التركي إلى ليبيا استنادًا إلى مذكرة التفاهم بين السراج والحكومه التركيه حول التعاون الأمني والعسكري بينهما.



وقالت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشعب ونوابه يقف مع القيادة السياسية وقفة رجل واحد ضد أي تدخلات وتهديدات من أي جانب دولي، داعية جميع الدول العربية بضرورة الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق للوقوف بقوة في وجهة الاعداء.



يأتى ذلك بعد أن صوت البرلمان التركي، اليوم الخميس، بأن البرلمان التركي وافق على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.



وجاء تصويت المشرعين على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". بحسب وصف وسائل الإعلام التركية.



وتنص المذكرة على أن تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.



وكانت تركيا قد وقعت على اتفاقية أواخر نوفمبر 2019 بشأن تعاون عسكري مع ليبيا وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.



