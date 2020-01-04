وفري في الغاز.. طريقة عمل كيك صينية بدون فرن

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة لتسوية صينية الكيك دون فرن، على البوتاجاز، وذلك من أجل تجنب وقوع بعض السيدات في حيرة لعدم تمكنهن من تحضير الكيك وتسويته بالطريقة المعتادة، إذا لم يتوفر لديهن الفرن المناسب.





طريقة تسوية الكيك بدون فرن:





خليط الكيك





يحضر خليط الكيك بالطريقة العادية ولكن عند صبه في الصينية يوضع على ورق زبدة أولا؛ حفاظًا على تسويته دون احتراق، ثانيًا حتى يسهل قلبه وتزيينه قبل التقديم.





الشيَّاطة والفويل





يجب الانتباه لتهيئة الحلة حتى تتم تسوية صينية الكيك دون أن تحترق أو تبقى غير ناضجة، حيث يجب وضع ورق فويل في قاع الحلة مع المياه قبل وضع صينية الكيك، فهي من أهم العوامل التي تحفظ حرارة الحلة وتوزعها لتسوية الكيك جيدًا، وفي حال أن نار البوتاجاز عالية توضع شياطة أسفل الحلة لتكون فاصلا بينها وبين البوتاجاز.





الفوطة





لا بد أن يغطى غطاء الحلة من الداخل بفوطة نظيفة حتى تشفط أي بخار ماء داخل الحلة ولا يسقط على العجين.





حرارة التسوية



