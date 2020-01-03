انتخابات الأسنان.. بالأسماء مقاعد الفرعيات ومجالسها .. صور

11 نقيبا عاما وتضمن كلا من الدكتور:



1- د/ سعيد عباس حلمي حسن الباسطي، سعيد الباسطي.



2- د/ أحمد محمد أبو المعاطي الزين أحمد الزين.



3- د/ أميمة صلاح الدين عثمان المحلاوي، أميمة المحلاوي.



4- د/ ياسر سيد عباس الجندي، ياسر الجندي.



5- د/ خيري عبد الحميد المرسي خيري المرسي.



6- د/ مجدى محمد بيومى ، مجدي بيومي.



7- د/ ايهاب السيد خليل هيكل، إيهاب هيكل.



8- د/ حسام عبده محمد ابوساطي، حسام ابوساطي.



9- د/ أحمد توفيق عبد ربه السيدن، د/ أحمد توفيق.



10- د/ احمد عبد اللاه حمدان ابو زيد، احمد ابو زيد.



11- د/ ميران حسان السيد سلطان، د/ ميران سلطان.





وأكد حمزة، أن الفائزين بالتزكية علي مقاعد النقيب الفرعي 6 وهم:



الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر.



الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء.



الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم.



الدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية.



الدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية.



الدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد.



وأوضح الأمين العام المساعد، أن كافة مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، لافتا إلى أن كافة مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عاما، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا.





