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أخبار العالم

بيان مشترك لليونان وقبرص وإسرائيل يدين قرار تركيا بنشر قواتها في ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
ندد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم /الجمعة/، في بيان مشترك للدول الثلاث، قرار تركيا بنشر قوات عسكرية لها في ليبيا.

وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء (كاثميريني) اليونانية: "أن قرار تركيا بنشر قوات عسكرية لها في ليبيا يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي"، مُشددًا على أنه يعتبر انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2011، الذي يحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما وصفت الدول الثلاث القرار بأنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية من شأنها أن تضع حدًا للصراع القائم في ليبيا، بحسب البيان.

وكان البرلمان التركي وافق، أمس الخميس، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية لليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق الليبية.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الأمن والأمن البحري، وهو ما أثار موجة من الاعتراض لدى عددا من الدول، خاصة الداعمة للجيش الوطن.

يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قام، أمس الخميس، بزيارة رسمية إلى أثينا لتوقيع اتفاقية الغاز في منطقة شرق المتوسط مع قبرص واليونان.
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