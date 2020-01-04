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حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى مصادرة السيارات المهجورة بالشوارع

السبت 04/يناير/2020 - 01:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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رامى المهدى
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة في أنحاء مصر دون أي مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام.

وقال صبري في دعواه: آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة التي عفى عليها الزمن، والملقاة في الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرًا جسيما كالقنبلة الموقوتة في شوارع وأزقة وحواري القاهرة والمحافظات الأخرى.

وأشارت الدعوى إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان، وبالرغم من استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة في العديد بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من السيارات.
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