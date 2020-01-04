سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 4-1-2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم، السبت 4 يناير 2020، استقرارًا تامًا أمام الجنيه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.



فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.



سعر اليورو



بينما سجل سعر اليورو اليوم، شراءً 17.96 جنيه، وبيعا 18.07 جنيه.





سعر الجنيه الاسترليني



أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، فقد سجل شراءً 21.10 جنيه، وبيعا 21.23 جنيه.



سعر الفرنك السويسري



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، شراءً 16.55 جنيه، وبيعا 16.65 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراءً 14.74جنيه، وبيعا 14.82 جنيه .

