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محافظات

نائب محافظ الغربية يتابع تمهيد شوارع حى أول وثان طنطا

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:41 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية يتابع تمهيد شوارع حى أول وثان طنطا
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احمد علي
تابع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أعمال ترميم الحفر وتمهيد الشوارع بحى أول وثان طنطا لتسهيل الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الشوارع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بطنطا لمتابعة الأعمال بشارع توت عنخ أمون ونادى المعلمين بحضور عادل داود رئيس حى أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.

حيث تأتى أعمال ترميم الحفر وإزالة المطبات العشوائية بجميع الشوارع الغير مدرجة فى مخططات الرصف هذا العام.
حيث أكد نائب المحافظ أن أعمال تمهيد الشوارع وردم الحفر تأتى ضمن مخططات المحافظة للنهوض بمستوى جميع الشوارع فى أن واحد سواء بإعادة رصفها بعد إنتهاء أعمال المرافق منها أو العمل على صيانتها لرفع المعاناة عن المواطنين أثناء السير.
نائب محافظ الغربية يتابع تمهيد شوارع حى أول وثان طنطا
نائب محافظ الغربية يتابع تمهيد شوارع حى أول وثان طنطا
نائب محافظ الغربية يتابع تمهيد شوارع حى أول وثان طنطا
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