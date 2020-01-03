أخبار البرلمان| الحكومة تعلن شروط صرف إعانة البطالة لعام 2020.. وتفاصيل عن موعد اجتماع المجلس لبحث التدخل التركي في ليبيا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 3 يناير.
رسميا.. اجتماع طارئ بالبرلمان لبحث التدخل التركي في ليبيا.. الأحد
تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش اجتماعا طارئا صباح الأحد المقبل لبحث اعتزام تركيا ارسال قوات لليبيا.
الحكومة تعلن شروط صرف إعانة البطالة لعام 2020 | تفاصيل
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019 مزايا عديدة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن القانون مزايا للعاطلين عن العمل وهي صرف تأمين بطالة بشروط يستعرضها "صدى البلد" عبر السطور الاتية:
جميعنا مشروع شهيد.. علاء عابد يطالب بعقد جلسه طارئة للبرلمان بسبب تركيا
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري وعضو البرلمان العربي، تأييدة التام والكامل لجميع القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية ضد العدوان التركى الغاشم على الأراضي العربية الليبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الاجراميه ولديها من الامكانيات والاليات التي تدافع عن أمنها القومى.
لبس الفتاة السبب.. نائب المنصورة يكشف كواليس جديدة عن واقعة التحرش
كشف السيد حجازي عضو مجلس النواب، عن محافظة المنصورة، الأسباب التي دفعت الشباب لارتكاب واقعة التحرش بفتاة المنصورة البالغة من العمر 20 سنة مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها 20 سنة طالبة بجامعة المنصورة.
خليك مؤدب | برلمانية تطالب بتفعيل وحدات العنف ضد المرأة بعد واقعة فتاة المنصورة
قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون وضع عقوبات رادعة للتصدي لظاهرة التحرش، ولكن ليست العقوبات وحدها الحل في مواجهة هذه الظاهرة.
وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصد لأطماع أردوغان
دعا النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، دول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لنظر الانتهاكات التركية وموافقة البرلمان التركي بإرسال قوات إلي ليبيا، مؤكدًا أنه لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصد لأطماع أردوغان في غاز المتوسط ومحاولته احتلال ليبيا من أجلها.
بسبب المغالاة.. محلية النواب تطالب بتخفيض أسعار تقنين أراضي وضع اليد
قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تقنين أراضي الدولة لمدة فترة التقنين لأكثر من عام إلى جانب تخفيف الأسعار.
بعد إعلان تطبيقه رسميا.. تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب بالقانون الجديد
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجارى.
برلمانى: توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية يكشف اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجًا
قال النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن دخول فئات جديدة تحت مظلة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية خطوة هامة فى إطار توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الحكومة.
برلماني: مصر والدول العربية لن تسمح لأردوغان بـ دعشنة ليبيا
قال خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن مصر والدول العربية، لن تسمح لرأس الإرهاب أردوغان بـ"دعشنة ليبيا" وتفتيت المنطقة، بعد فشل كل محاولات تدمير مصر خلال الـ٧ سنوات الأخيرة.
رسميا.. اجتماع طارئ بالبرلمان لبحث التدخل التركي في ليبيا.. الأحد
تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش اجتماعا طارئا صباح الأحد المقبل لبحث اعتزام تركيا ارسال قوات لليبيا.
الحكومة تعلن شروط صرف إعانة البطالة لعام 2020 | تفاصيل
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019 مزايا عديدة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن القانون مزايا للعاطلين عن العمل وهي صرف تأمين بطالة بشروط يستعرضها "صدى البلد" عبر السطور الاتية:
جميعنا مشروع شهيد.. علاء عابد يطالب بعقد جلسه طارئة للبرلمان بسبب تركيا
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري وعضو البرلمان العربي، تأييدة التام والكامل لجميع القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية ضد العدوان التركى الغاشم على الأراضي العربية الليبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الاجراميه ولديها من الامكانيات والاليات التي تدافع عن أمنها القومى.
لبس الفتاة السبب.. نائب المنصورة يكشف كواليس جديدة عن واقعة التحرش
كشف السيد حجازي عضو مجلس النواب، عن محافظة المنصورة، الأسباب التي دفعت الشباب لارتكاب واقعة التحرش بفتاة المنصورة البالغة من العمر 20 سنة مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها 20 سنة طالبة بجامعة المنصورة.
خليك مؤدب | برلمانية تطالب بتفعيل وحدات العنف ضد المرأة بعد واقعة فتاة المنصورة
قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون وضع عقوبات رادعة للتصدي لظاهرة التحرش، ولكن ليست العقوبات وحدها الحل في مواجهة هذه الظاهرة.
وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصد لأطماع أردوغان
دعا النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، دول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لنظر الانتهاكات التركية وموافقة البرلمان التركي بإرسال قوات إلي ليبيا، مؤكدًا أنه لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصد لأطماع أردوغان في غاز المتوسط ومحاولته احتلال ليبيا من أجلها.
بسبب المغالاة.. محلية النواب تطالب بتخفيض أسعار تقنين أراضي وضع اليد
قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تقنين أراضي الدولة لمدة فترة التقنين لأكثر من عام إلى جانب تخفيف الأسعار.
بعد إعلان تطبيقه رسميا.. تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب بالقانون الجديد
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجارى.
برلمانى: توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية يكشف اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجًا
قال النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن دخول فئات جديدة تحت مظلة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية خطوة هامة فى إطار توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الحكومة.
برلماني: مصر والدول العربية لن تسمح لأردوغان بـ دعشنة ليبيا
قال خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن مصر والدول العربية، لن تسمح لرأس الإرهاب أردوغان بـ"دعشنة ليبيا" وتفتيت المنطقة، بعد فشل كل محاولات تدمير مصر خلال الـ٧ سنوات الأخيرة.