عبد الحميد كمال يدعو البرلمان لجلسة طارئة ضد تركيا ودعم الأمن القومي المصري

قدم النائب عبد الحميد كمال مساء أمس طلب عاجل الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب فيه بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للرد على القرار المشبوهة للبرلمان التركي للدخول العسكري على الأراضي الليبية ودعم القوات المسلحة المصرية العظيمة فى حماية الأمن القومي المصري ومحاربة الإرهاب.



أضاف النائب "استنادا واعمالًا لنص المادة (134 ) من الدستور والماده ( 197) من اللائحة الداخلية نظرا لخطورة الأوضاع التي تشهدها منطقة البحر المتوسط والتصعيد بعدم الاستقرار والذي يتزامن مع القرار المشبوه للبرلمان التركي بالموافقة على ارسال قوات عسكرية الى الأراضي الليبية والذي نعتبره مخالفًا للقانون الدولي ومساندًا لاعمال البلطجة ودعم العمليات الارهابية ويخالف القررا 1970 لسنه 2011 الصادر من مجلس الامن.



وتابع " ولما كان قرار البرلمان التركي يمثل تهديدا صريحا على الامن القومي المصري وعلى الاراضي الليبية الشقيقة التى تدعم مصر استقرارها احتراما للمواثيق الدولية ولما يمثل هذا القرار من خطورة على الحدود المصرية من قبل دولة تركيا المعروفة بدورها فى دعم الارهابيين والجماعات الداعيشية المتطرفة واحتضانها جماعة الاخوان الارهابية."



واختتم النائب " فانني اطالب من السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والزملاء اعضاء البرلمان بأهمية عقد جلسة طارئ خلال ايام لدعم قواتنا المسلحة المصرية فى حربها على الإرهاب وحماية الأمن القومي المصري والدولة المصرية وإعلان موقفًا صريحا ضد التحركات التركية المستفزة والمشبوهة فى المنطقة ومحاولاتها المستمرة لضرب الشرعية الدولية وخرق مواثيق الأمم المتحدة واتساقا مع السياسة المصرية الحكيمة ".