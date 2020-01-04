AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبد الحميد كمال يدعو البرلمان لجلسة طارئة ضد تركيا ودعم الأمن القومي المصري

السبت 04/يناير/2020 - 03:00 ص
البرلمان التركي
البرلمان التركي
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قدم النائب عبد الحميد كمال مساء أمس طلب عاجل الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب فيه بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للرد على القرار المشبوهة للبرلمان التركي للدخول العسكري على الأراضي الليبية ودعم القوات المسلحة المصرية العظيمة فى حماية الأمن القومي المصري ومحاربة الإرهاب.

أضاف النائب "استنادا واعمالًا لنص المادة (134 ) من الدستور والماده ( 197) من اللائحة الداخلية نظرا لخطورة الأوضاع التي تشهدها منطقة البحر المتوسط والتصعيد بعدم الاستقرار والذي يتزامن مع القرار المشبوه للبرلمان التركي بالموافقة على ارسال قوات عسكرية الى الأراضي الليبية والذي نعتبره مخالفًا للقانون الدولي ومساندًا لاعمال البلطجة ودعم العمليات الارهابية ويخالف القررا 1970 لسنه 2011 الصادر من مجلس الامن.

وتابع " ولما كان قرار البرلمان التركي يمثل تهديدا صريحا على الامن القومي المصري وعلى الاراضي الليبية الشقيقة التى تدعم مصر استقرارها احتراما للمواثيق الدولية ولما يمثل هذا القرار من خطورة على الحدود المصرية من قبل دولة تركيا المعروفة بدورها فى دعم الارهابيين والجماعات الداعيشية المتطرفة واحتضانها جماعة الاخوان الارهابية."

واختتم النائب " فانني اطالب من السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والزملاء اعضاء البرلمان بأهمية عقد جلسة طارئ خلال ايام لدعم قواتنا المسلحة المصرية فى حربها على الإرهاب وحماية الأمن القومي المصري والدولة المصرية وإعلان موقفًا صريحا ضد التحركات التركية المستفزة والمشبوهة فى المنطقة ومحاولاتها المستمرة لضرب الشرعية الدولية وخرق مواثيق الأمم المتحدة واتساقا مع السياسة المصرية الحكيمة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتفويض السيسي.. بكري يدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع بـ ليبيا

البرلمان يصعد ضد تدخلات أردوغان بليبيا واتجاه لعقد جلسة طارئة.. بكري: تفويض الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي.. ونائب: الرئيس التركي يحاول إشعال حرائق بالمنطقة

ردا على إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا.. ياسر عمر يدعو البرلمان لجلسة طارئة

بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. وخارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات بشكل سريع.. ويؤكدون: ضرورة تشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية

تعليقا على العداون التركي.. السعيطي: الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي والجيش

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد نيللي.. تعرف على عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

فى عيد ميلادها.. تعرف على اسم نادية لطفى الحقيقى وعدد زيجاتها

اتحاد الكرة يصدم الأهلى بشأن وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده

بـ3 طلقات.. شاهد مواطن سعودي يطلق النار على بائع موبايلات

مصطفى بكرى يكشف 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل سليمانى..فيديو

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة

بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى