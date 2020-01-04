AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الحكم فى دعوى الاستمرار فى عدم دستورية تعويض من استولت الحكومة على أرضه

السبت 04/يناير/2020 - 03:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
عمرو خليفة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الحكم الدعوى المقامة من وزارة المالية والمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضى بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون الإصلاح الزراعى، فيما تضمنه من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وكذا التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 46 لسنة 41 منازعة تنفيذ جديدة من وزارة المالية للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية والحكم الصادر فى الدعوى رقم 26 لسنة 38 ق.(منازعة تنفيذ) وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 16734 لسنة 81 ق، والحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 258 / 327 لسنة 49 ق، والحكم الصادر بجلسة فى الدعوى رقم 183 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة بنى سويف.

وقضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية أولًا:- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

كما قضت بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاقة العقارات الآيلة للسقوط بـ قانون الإيجار القديم.. والبرلمان يقدم الحل

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يدعم المستأجرين بقانون الإيجار القديم| تفاصيل

مساواة القيمة الإيجارية بسعر جرام الفضة.. مشروع بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم

إسكان النواب تنفي مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

الدستورية: عدم قبول دعوى بطلان فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير

إعادة دعاوى تطالب بالاستمرار ببطلان المادة 111 من قانون الجمارك

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع ريم البارودي وسمية الخشاب | حقيقة ارتباط أحمد سعد بفتاة جديدة

فى عيد ميلاد نيللي.. تعرف على عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

شاهد.. أحمد سعيد عبد الغني ينشر صورة مع ابنته

عاجل .. الرقابة الإدارية : القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة

رسميًا.. الأهلي يعقد اتفاقية توءمة مع الوحدة السعودي | تفاصيل

10 عادات مدمرة للكلي.. عميد معهد القلب السابق ينصح بالتوقف عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة

بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى