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تعليم

تعرف على آخر موعد للتقديم في النداء الثالث للشبكات العلمية

السبت 04/يناير/2020 - 09:00 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار مبادرات الأكاديمية بشأن تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية والتى أصبحت من خلالها الشبكات العلمية القومية المتخصصة إحدى الآليات التنفيذية لها، عن فتح باب التقدم بمقترحات لإنشاء شبكات علمية.

وتهدف إلى تكوين شبكات علمية وطنية تجمع كل المدارس العلمية المصرية في نفس المجال معًا، مع توفير الدعم المادي والفني اللازم لإجراء بحوث وتطوير وبناء القدرات، ووضع الآليات اللازمة للنهوض بالبحث العلمي وتعظيم العائد منه، ولاسيما حسن استغلال الموارد والقدرات المتاحة بالفعل بما في ذلك إتاحة الأجهزة الفريدة والمتميزة باهظة الثمن لكل المجتمع العلمي المصري لتفادي تكرار شراء تلك الأجهزة، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030 لدعم وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية، 

وتعلن الأكاديمية عن شبكات النداء الثالث والذى يشمل :

- الشبكة القومية للطب الشخصي

- الشبكة القومية للرياضيات

- الشبكة القومية للمتاحف العلمية

- النداء الثاني للشبكة القومية للنانوتكنولوجى .

وينتهى التقديم بالمقترحات فى 31 يناير 2020 ، ويتم تمويل كل شبكة بمبلغ قدره مليون ونصف مليون جنيه مصرى

ولمزيد من المعلومات و التسجيل على نظام إدارة المشروعات برجاء الدخول على الرابط التالى : اضغط هنا


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