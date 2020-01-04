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اقتصاد

24.2 مليون جنيه مبيعات العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 04/يناير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 6ر5 مليار جنيه من خلال تداول657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 18ر39 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 82ر60% خلال أسبوع.

وأوضح التقرير، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر75% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 2ر17% والعرب على 4ر7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب، سجلت صافي شراء بقيمة 5ر13 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2ر24 مليون جنيه.
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