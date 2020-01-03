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رياضة

بعد دفع الغرامة للأهلي | النجم الساحلي يعلن جاهزية كوليبالي ويضمه لقائمة مباراة الإفريقي

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:31 م
سليمان كوليبالي مهاجم
سليمان كوليبالي مهاجم النجم الساحلي
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إسماعيل محمود
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي ، جاهزية لاعبه الإيفواري سليمان كوليبالي، واستعداده لبدء مسيرته مع الفريق في الفترة القادمة.

وكان النجم قد توصل الى اتفاق يقضي بدفع الفريق لمبلغ مليون و 400 ألف دولار على أقساط طيلة 18 شهرًا للأهلي وهي نفس قيمة الغرامة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية على اللاعب، وذلك بعد هروبه من النادي الأهلي.

وأعلن جوهرة الساحل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جاهزية كوليبالي للعب مع الفريق الأول في الفترة القادمة.

وضم الإسباني كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم، كوليبالي لقائمة الفريق استعدادًا لملاقاة الإفريقي في الدوري التونسي.

ويتواجد النجم مع النادي الأهلي في مجموعة واحدة في دوري أبطال إفريقيا، وانتصر عليه في أول جولة بهدف نظيف في رادس بتونس.


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