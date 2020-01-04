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حوادث

اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

السبت 04/يناير/2020 - 04:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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اسلام مقلد
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 التى تميز ولا تساوى بين الكيميائيين والفيزيقين والأطباء البيطريين وبين باقي الأطباء البشريين الذين حددتهم المادة الأولى من القانون ذاته بأنهم حرمهم من حافز المناطق النائية.

وقيدت الدعوى التى حملت رقم 126 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 و المادتان 1 و12 من قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، فيما تتضمنه من التمييز وعدم المساوة بين المغتربين وغير المغتربين بالمحافظات والمناطق النائية.
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