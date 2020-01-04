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تعليم

تعرف على موعد انطلاق المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها

السبت 04/يناير/2020 - 07:00 ص
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني

أكدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على حرصها على التواصل والتعاون مع الجهات العلمية المختلفة فى مصر ، وعلى أثر ذلك فإن الأكاديمية ستقوم بعقد المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها خلال الفترة 9-11 ابريل 2020 ، والذى تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية.


والمؤتمر هو مؤتمر سنوى فى علم الرياضيات وتطبيقاتها، ويتم تنظيم المؤتمر بالمشاركة مع الجامعات المصرية والتى تطلب استضافة المؤتمر حيث يتم دعوة عدد (3-5 ) خبراء اجانب سنويا لالقاء محاضرات عامة كما يشارك فيه بعض السادة الباحثين الاجانب سنويا فى المؤتمر .




وتقوم الاكاديمية بتقديم الدعم المالى لعقد المؤتمر بجتانب مساهمة الجهة المشاركة فى التنظيم بتوفير كل المصروفات الخاصة الباقية لعقد المؤتمر واستقدام رعاة للصرف على المؤتمر .



ويتم تشكيل لجنة تنظيمية من اللجنة الوطنية بالاشتراك مع الجهة المشاركة مع الاكاديمية لتنظيم المؤتمر حيث يتناول المؤتمر المحاور ( علوم الكمبيوتر- الجبر- الفيزياء الرياضية - المعادلات التفاضلية - الرياضيات الحيوية- الأنظمة الديناميكية- الرياضيات المالية - الإحصاء الرياضي - علوم وتكنولوجيا المعلومات - التوبولوجي والهندسة - التحليل العددي - موضوعات ذات الصلة فى العلوم الهندسية والتجارية والطبية والاجتماعية وغيرها) والذى تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات سنويا بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية .



ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد المؤتمر الدولى الاول للرياضيات وتطبيقاتها(ICMA2017) فى جامعة 6 اكتوبر الحديثة للعلوم والاداب ( MSA ) خلال الفترة من 27-29 ديسمبر 2016 ، وتم عقد المؤتمر الدولى الثاني للرياضيات وتطبيقاتها (ICMA18) فى جامعة مصر الدولية (MUST ) خلال الفترة من 5 -7 ابريل 2018 ....لمزيد من المعلوما يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/745-2019-10-07-18-39-40
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