مروة ناجي توجه رسالة لـ مصطفى حجاج في عيد ميلاده

نشرت الفنانة مروة ناجي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، صورة، تجمعها بالفنان مصطفى حجاج .



وعلقت مروة ناجي، على الصورة: " كل سنة وأنت دايما طيب يا أخويا وصديقى الغاااااالى أووووووى.. وعقبال مليييييييون سنة كلهم نجاح وتألق كعادتك يا غالى، وعقبالك يوم ميلادك لما تنول اللى شغل بالك يا حنان" .



وكانت الفنانة مروة ناجي، قد أحيت حفلًا ناحجا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة،على هامش احتفالية عيد العلم التي نظمتها الجامعة لتكريم علمائها وباحثيها، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وقدمت مروة ناجي، مجموعة متنوعة من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، ومنها "أما براوة " و" ياحبيبي" و "إزاي اوصفلك يا حبيبي إزاي" و "حلوة يا بلدي" وغيرها من الأغاني التي طلبها الحضور.





