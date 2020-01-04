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اقتصاد

طرح أراضي في بيت الوطن للمصريين بالخارج | تفاصيل

السبت 04/يناير/2020 - 03:46 ص
أراضي بيت الوطن
أراضي بيت الوطن
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آمنة عبد العظيم
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لطرح مرحلة جديدة من أراضى مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وتضم حوالى 1450 قطعة أرض سكنية.

ويتضمن الطرح عددًا من المدن الجديدة، وعلى رأسها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، والعبور، إضافة إلى الشروق، ودمياط الجديدة.

وحققت الوزارة طفرة فى إتاحة قطع الأراضى للاستثمار العقاري خلال 2019، وأتاحت قرابة 7.45 ألف فدان للشرائح المختلفة بالسوق.

كما اعتمدت الوزارة خلال العام الماضي 109 مشروعات منها 32 مشروعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ستقام على مساحة إجمالية حوالى 34 ألف فدان بـ17 مدينة جديدة، مقارنة باعتماد 95 مشروعا منها 21 مشروعا بالعاصمة الإدارية خلال 2018.
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