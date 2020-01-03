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برلمان

مستقبل وطن ينشئ مكتبا للمساعدات القضائية للمواطنين بالجيزة

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:41 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن البدء فى إنشاء مكتب للمساعدات القضائية للمواطنين من أبناء محافظة الجيزة وكذلك تنظيم دورات تدريبية يحاضر بها أساتذة القانون بالجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول لأمانة الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بحضور كل من عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، النائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم، والمهندس أحمد قطب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

وقال المستشار يحيي عبد القادر سلطان، أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن تقديم الخدمات القانونية لأبناء محافظة الجيزة من خلال حزب مستقبل وطن يأتي استمرارًا لسياسة الحزب واستراتيجيته القائمة على التواصل المستمر مع احتياجات المواطن المصري وتلبيتها فى مختلف المجالات.

أشار "سلطان"، إلى أن الإتفاق علي إنشاء مكتب للمساعدات القضائيه تحت رعاية الأمانة العامة للحزب يأتي بناء على توجيهات عادل ناصر أمين محافظة الجيزة، كاشفًا أن المكتب سيتولى تقديم دورات تدريبيو يحاضر فيها عدد كبير من أستاذة الجامعات المصرية للتوعية القانونية، وكذلك تدريب الكوادر الشابة لخوض انتخابات المحليات القادمة، والاشتراك والتلاحم مع جميع الامانات ومد أعضائها بالخبرات القانونية.
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