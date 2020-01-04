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حوادث

اليوم.. نظر معارضة سمية الخشاب على حكم حبسها في قضية شيك

السبت 04/يناير/2020 - 06:01 ص
الفنانة سمية الخشاب
الفنانة سمية الخشاب
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

وعلقت النجمة سمية الخشاب- في وقت سابق- على الحكم الصادر ضدها، قائلة: "إذا صدر العيب من أهل العيب لا يصبح عيبًا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة".
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